Folge vom 05.06.2026
Das Altruistik-DuellJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 05.06.2026: Das Altruistik-Duell
11 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Schere, Stein und Papier sind schockiert zu entdecken, dass die Ratten Bros in ihrer Freizeit Kinder unterrichten, was ihr Weltbild erschüttert, dass sie selbst die besseren Menschen seien. Die beiden Gruppen treten in einem ,Altruistik-Duell"' gegeneinander an - einem Wettbewerb darin, wer mehr Gutes für die Gesellschaft tun kann. Während die Ratten Bros feiern, dass sie Schere, Stein und Papier eifersüchtig gemacht haben, beginnt Brody zu hinterfragen, ob er wirklich aus Gutwillen handelt oder nur, um sie zu ärgern.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon