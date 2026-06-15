Folge vom 15.06.2026
Muhnami 12Jetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 15.06.2026: Muhnami 12
11 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Schere, Stein und Papier wollen den zwölften Film ihrer Lieblingsreihe Muhnami sehen. Im Kuhkostüm und voller Vorfreude merken sie jedoch, dass Snacks inzwischen absurd teuer sind. Sie haben nur neun Minuten bis Filmbeginn und müssen irgendwie Snacks besorgen und rechtzeitig ins Kino kommen. Jeder versucht zu beweisen, wer der "Max Muhnami" der Gruppe ist - derjenige, der alles schafft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon