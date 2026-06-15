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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 15.06.2026
Muhnami 12

Muhnami 12Jetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 15.06.2026: Muhnami 12

11 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6

Schere, Stein und Papier wollen den zwölften Film ihrer Lieblingsreihe Muhnami sehen. Im Kuhkostüm und voller Vorfreude merken sie jedoch, dass Snacks inzwischen absurd teuer sind. Sie haben nur neun Minuten bis Filmbeginn und müssen irgendwie Snacks besorgen und rechtzeitig ins Kino kommen. Jeder versucht zu beweisen, wer der "Max Muhnami" der Gruppe ist - derjenige, der alles schafft.

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