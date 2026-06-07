Folge vom 07.06.2026
Papier besucht eine Eliteschule / Die neue VermieterinJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 07.06.2026: Papier besucht eine Eliteschule / Die neue Vermieterin
22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Papier glaubt, er sei an einer Elite-Uni angenommen worden. Dann merkt er, dass er nur in der dritten Klasse gelandet ist, die jedoch überraschend schwer ist. Schere bringt Lou dazu zu kündigen. Daraufhin übernimmt Catalina und ruiniert sein Leben.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon