Handy-Verbot / Stein kann nicht schlafenJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 27.06.2026: Handy-Verbot / Stein kann nicht schlafen
Papier ist frustriert darüber, dass Stein und Schere ständig auf ihre Handys starren, also nimmt er ihnen diese weg, um einen Tag echter gemeinsamer Zeit zu erzwingen. Anfangs sind sie widerwillig, aber bald genießen sie das alte, analoge Miteinander. Papier ist begeistert - bis er entdeckt, dass währenddessen eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Schlimmer noch: Wenn Stein und Schere davon erfahren, könnte ihre Freundschaft zerstört werden. // Stein beschwert sich, dass er nicht schlafen kann, also versuchen Papier und Schere, ihm eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Doch alle drei haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine gute Geschichte ist - Papier verliert sich in Details, Schere übertreibt mit wilden Wendungen, und Stein ist ein harter Kritiker. Wie bei Goldlöckchen müssen sie eine Geschichte finden, die genau richtig ist.