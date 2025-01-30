Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein einziger Augenblick

SAT.1Staffel 1Folge 10
Ein einziger Augenblick

Ein einziger AugenblickJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: Ein einziger Augenblick

22 Min.Ab 12

Frisch verlobt und gerade zum neuen Juniorpartner einer Kanzlei befördert - für den jungen Anwalt Tobias Rogge könnte es nicht besser laufen. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert: Angetrunken steigt Tobias in seinen Wagen. Ein kurzer Augenblick, in dem er abgelenkt ist, und die Katastrophe passiert. Hin- und hergerissen zwischen Karriere und seinem schlechten Gewissen trifft er eine folgenschwere Entscheidung ...

