Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Tanz mit dem Tod
23 Min.Ab 12
Der 19-jährige Abiturient Nick Sandrock führt ein Leben auf der Überholspur: Partys, schnelle Autos, teure Handys. Um sich diesen kostspieligen Lebensstil zu finanzieren, dealt er mit illegalen Drogen in Clubs und sogar in der Schule. Das Leben ist für ihn ein Spiel, bis daraus plötzlich tödlicher Ernst wird ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1