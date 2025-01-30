Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Mutprobe
22 Min.Ab 12
Noch vor kurzem war er Klassensprecher - jetzt ist er das Opfer. Jeder Schultag ist für Sven die Hölle. Eine Schülergang terrorisiert und verfolgt den 14-jährigen auf Schritt und Tritt. Selbst vor Svens Mutter machen seine skrupellosen Mitschüler nicht Halt. Sven steht vor der Entscheidung seines Lebens: um seine Mutter zu schützen, muss er sich auf ein gefährliches Spiel einlassen. Und riskiert dabei das Leben eines anderen Menschen!
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1