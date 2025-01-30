Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Mann hat seine Schülerin geschwängert

SAT.1Staffel 2Folge 27
Mein Mann hat seine Schülerin geschwängert

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

22 Min.Ab 12

Ines Röber ist krankhaft eifersüchtig! Vor einem Jahr erwischte sie ihren Mann Ben in flagranti mit einer Jüngeren - im eigenen Haus. Obwohl Ines ihrem Mann den Ausrutscher verziehen hat, macht sie Ben mit ihrem Misstrauen das Leben zur Hölle. Und eines Tages steht die 31-jährige Galeristin wieder vor dem gleichen Szenario. Doch diesmal ist es viel schlimmer: Der Lehrer soll eine seiner Schülerinnen geschwängert haben ...

