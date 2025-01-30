Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Fifty-Fifty
22 Min.Ab 12
Bei Harry und Sandra läuft nichts nach Plan. Seit Jahren wünscht sich das Paar sehnlichst ein Kind und investiert jeden Cent in teure Hormonbehandlungen. Sandra hat die Hoffnung bereits aufgegeben, doch Harry lässt nicht locker. Ein letztes Mal will er das Glück herausfordern. Er spielt Lotto - und knackt den Jackpot! Doch die Rechnung hat er ohne Blumenhändlerin Melanie gemacht, denn die fordert die Hälfte der vier Millionen Euro.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1