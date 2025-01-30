Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Der Feuerteufel
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Julia macht gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrem neuen Freund Holger Urlaub auf einem Bauernhof. Julia ist bis über beide Ohren in den 42-Jährigen verliebt. Aber ein Zeitungsartikel trübt ihre Stimmung: Drei Brände in der Umgebung geben ihr zu denken. Als Julia ein Telefongespräch mit ihrer Arbeitskollegin Sabrina führt, vertraut sie ihre Kinder Holger an. Ein fataler Fehler, wie sich an diesem Tag herausstellt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1