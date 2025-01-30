Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Mein Freund der Parasit
22 Min.Ab 12
Schulabbrecherin Raffaela Höll ist hochschwanger - von einem Ex-Junkie, der sie noch dazu wie Dreck behandelt. Trotz allem steht sie fest zu Marvin Keller, auch als der Hals über Kopf die gemeinsame Wohnung ausräumt und mit Raffaela auf einen Campingplatz zieht. Doch was die 19-Jährige nicht ahnt: Marvin versteckt ein dunkles Geheimnis vor ihr. Und das bringt die werdende Mutter an den Rand des Abgrundes ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1