Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Kaufrausch
22 Min.Ab 12
Architekt Bernd Schmidke ist verzweifelt - seine Frau Simone ist online-kaufsüchtig! Die 34-Jährige bestellt regelmäßig im Internet und hat den Überblick über ihre Ausgaben für Kleidung und Schuhe verloren. Immer größere Summen werden von dem gemeinsamen Konto abgebucht und das Ehepaar gerät in eine schwere Krise. Doch dann stellt sich heraus, dass nicht nur Simones Shoppingsucht das Konto belastet: Trickbetrüger sind an die geheimen Kontodaten gelangt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1