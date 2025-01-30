Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Freundin ist tablettensüchtig

SAT.1Staffel 3Folge 16
Meine Freundin ist tablettensüchtig

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 16: Meine Freundin ist tablettensüchtig

22 Min.Ab 12

Der 37-jährige Ben Böhm möchte endlich seine Freundin Liane heiraten. Doch die 32-Jährige verhält sich in letzter Zeit sehr seltsam. Ben macht sich Sorgen. Ein guter Freund des Paares äußert einen Verdacht: Er glaubt, dass Liane tablettensüchtig ist! Für Ben ein absurder Gedanke. Doch als er Liane beim Babysitten überraschen will, findet er den Verdacht bestätigt: Liane liegt benommen auf dem Sofa, neben ihr zwei kleine Kinder und eine leere Tablettenpackung Valium ...

