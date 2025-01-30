Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Schwanger und sitzengelassen
22 Min.Ab 12
Monatelang war die 32-jährige Stewardess Maja Rieth nur eine Affäre. Doch das soll sich bald ändern: Ihre große Liebe Niklas will sich von seiner langjährigen Freundin Linda trennen und mit Maja ein neues Leben beginnen. Das behauptet er zumindest. Als Maja auch noch schwanger wird, glaubt sie, ihr Glück sei perfekt. Sie ahnt nicht, dass Niklas seiner vermögenden Freundin Linda gerade einen Heiratsantrag gemacht hat ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1