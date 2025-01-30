Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 27
23 Min.Ab 12

Der 18-jährige Quirin Brunner könnte seine Mutter nicht stolzer machen - mit seinem Spitzenabitur wurde er an einer Eliteuniversität im englischen Bristol angenommen, um dort Jura zu studieren. Doch dann wird Quirin übermütig. Ohne Führerschein klaut er ein Auto und baut einen Unfall. Die Spritztour hat schwerwiegende Folgen. Der sonst verwöhnte Musterknabe versucht nun auf eigene Faust eine Lösung finden - und setzt dabei alles aufs Spiel.

