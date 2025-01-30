Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Neid

SAT.1Staffel 3Folge 33
Folge 33: Neid

23 Min.Ab 12

Nach 18 Jahren kehrt die erfolgreiche PR-Agentin Melissa Meisner zum ersten Mal in ihren Heimatort zurück. In einem Tagungshotel will die 37-Jährige mit einer wichtigen Präsentation die Karriereleiter noch weiter nach oben steigen. Doch die Schatten der Vergangenheit holen Melissa ein. Eine frühere Mitschülerin ist neidisch auf die erfolgreiche PR-Agentin und heckt einen teuflischen Plan aus, der das Leben beider Frauen dramatisch verändern wird.

SAT.1
