Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Blindes Vertrauen
23 Min.Ab 12
Der 36-jährige Jonas Wehrl tritt kurz nach seiner Haftentlassung einen Job in der Villa der wohlhabenden Jana Illmann an. Schon nach kurzer Zeit verlieben sich der Ex-Knacki und die schöne blonde Erbin ineinander. Jana vertraut Jonas blind. Das muss sie auch, denn vor einigen Jahren verlor Jana ihr Augenlicht bei einem Unfall. Als eines Tages wertvoller Schmuck im Wert von 54.000 Euro aus der Villa Illmann verschwindet, glaubt nur Jana fest an Jonas' Unschuld. Doch reicht das?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1