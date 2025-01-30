Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Die Schöne und das Biest
23 Min.Ab 12
Seit sieben Jahren ist die 24-jährige Annalena Ziems mit ihrer Jugendliebe Marc Reuther zusammen. Als Annalena die Chance bekommt, in Berlin als Model durchzustarten, folgt Marc ihr in die Großstadt. Doch der Erfolg seiner Freundin lässt den Automechaniker neidisch werden. Außerdem wird er immer eifersüchtiger auf Annalenas Agent. Marc rutscht immer öfter die Hand aus. Sein aggressives Verhalten setzt nicht nur Annalenas Karriere aufs Spiel, sondern auch ihre große Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1