Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Hexe Schwiegermutter
23 Min.Ab 12
Antje Mellwig (26) ist gerade Mutter geworden und freut sich auf ein harmonisches Familienleben. Doch sie hat nicht mit der Mutter ihres Ehemanns Vincent gerechnet. Elsa (55) scheint in der Gegenwart ihres Sohnes senil, verwirrt und hilfsbedürftig. Sobald sie jedoch mit ihrer Schwiegertochter alleine ist, zeigt sie ihr wahres Ich: Kalt, gemein und berechnend. Die junge Mutter versucht ihre Sorgen runterzuschlucken - bis bei einem Nachmittagsspaziergang ihr Baby verschwindet ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
