Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Zerrissen zwischen zwei Männern
22 Min.Ab 12
Nach einer feurigen Nacht mit ihrem attraktiven Kollegen Mark ist Sybille (32) hin- und hergerissen. Denn aus der Beziehung mit Ehemann Stefan ist schon lange die Luft raus. Einzig ihr kleiner Sohn hat Sybille bisher von einer Trennung abgehalten. Aber reicht das aus, um an Stefans Seite zu bleiben? Als Lenny (6) plötzlich lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus liegt, wird der Mutter schlagartig klar, was sie wirklich will. Doch dafür ist es vielleicht schon zu spät ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
