Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Mein Sohn, der Schläger
23 Min.Ab 12
Seit dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren stürzt sich Polizeihauptkommissarin Katja Schönherr (39) in die Arbeit. Dabei bemerkt sie lange nicht, dass ihr 17-jähriger Sohn Nico immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Anstatt über den Verlust zu sprechen, betäubt er seinen Schmerz mit Drogen und Gewalt. Als Nico im Drogenrausch eine Gewalttat begeht, muss sich Katja zwischen ihrer Rolle als Mutter und als Polizistin entscheiden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1