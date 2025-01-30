Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 9
23 Min.Ab 12

Lutz Kehlmann war schon immer Einzelgänger. Sein Job als Oberkommissar und eine lockere Affäre mit Nachbarin Mona haben es ihm an nichts fehlen lassen. Doch eines Tages steht der 16- jährige Oliver vor seiner Tür und behauptet, sein Sohn zu sein. Plötzlich ändert sich für Lutz alles. Er nimmt Oliver bei sich auf und kümmert sich um den Halbwaisen - bis dieser wieder verschwindet und nur offene Fragen hinterlässt: Hat er Lutz die ganze Zeit nur belogen und ausgenutzt?

