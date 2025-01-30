Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: 1:0 für die Liebe
32 Min.Ab 12
Dennis Bolt lebt für seine größte Leidenschaft - Fußball! Der 28-Jährige ist durch und durch Fan des FC, seit sein Vater ihn als kleinen Jungen mit ins Stadion genommen hat. Doch dann tritt Vera in das Leben des smarten Singles. Einziges Problem: Vera hasst Fußball. Für Vera will Dennis sogar den FC aufgeben. Aber ausgerechnet dieses Jahr hat der Club die Möglichkeit, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister zu werden ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1