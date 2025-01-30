Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Die junge Lehrerin Sarah (32) und ihr Ehemann Tom (34) wünschen sich nichts sehnlicher, als ein Baby. Mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung wollen sie ihren Traum wahr werden lassen. Voller Hoffnung warten sie nun auf das Ergebnis. Ihr vollkommenes Glück scheint in greifbarer Nähe zu sein - bis Tom durch einen Zufall seine Jugendliebe Emilie (30) wiedertrifft und sich wieder Hals über Kopf in sie verliebt. Kann Sarah das Spiel gegen Emilie gewinnen?
