Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Todesanzeige für eine Lebende
22 Min.Ab 12
Sie ist attraktiv, erfolgreich und endlich wieder frisch verliebt: Das Leben der 29-jährigen Autohändlerin Carla Meinzing läuft perfekt. Ihr neuer Freund Rainer Specht hat für die Beziehung mit Carla sogar die Ehe mit seiner Frau geopfert. Doch irgendwas stimmt ganz und gar nicht: Droh-SMS, Schmierereien auf ihrem Auto und ihre eigene Todesanzeige in der Zeitung. Wer hat es auf Carla abgesehen? Wer wünscht ihr den Tod?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1