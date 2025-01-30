Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Mein Kind in fremden Händen
22 Min.Ab 12
Nach langer Drogenabhängigkeit hat Marina Goetze (29) ihr Leben endlich wieder im Griff und macht eine Ausbildung zur Konditorin. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein, als Lars Nowak den Laden betritt - der Vater ihres Sohnes Jonas. Da Marina keinen Kontakt zu dem Jungen haben darf, schmiedet sie einen riskanten Plan: Sie bewirbt sich als Haushälterin bei Lars' nichtsahnender neuen Ehefrau Christine. Wird ihr falsches Spiel auffliegen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
