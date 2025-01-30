Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 39
23 Min.Ab 12

Der 43-jährige Marketingchef Bernd Reimann führt mit seiner Frau Maria ein glückliches und zufriedenes Leben. Bis eines Tages eine fremde junge Frau auftaucht und behauptet, seine Tochter zu sein. Die 20-Jährige ist das Ergebnis eines Seitensprungs, den Bernd seiner Frau bisher erfolgreich verheimlicht hatte - aus Angst, sie zu verlieren. Doch als Laura sogar in Bernds Firma aufkreuzt und einen Job von ihm fordert, wird die Situation immer brenzliger ...

SAT.1
