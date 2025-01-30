Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn aus Liebe Hass wird

SAT.1Staffel 6Folge 41
Wenn aus Liebe Hass wird

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 41: Wenn aus Liebe Hass wird

22 Min.Ab 12

Die Eifersucht seiner Frau Silvie hat Leon Grabmann in die Arme seiner Assistentin Diana Käfer getrieben. Gerade noch rechtzeitig kann der Werbefilmregisseur die Notbremse ziehen, denn Leon liebt Silvie und die gemeinsame Tochter und will weiter um seine Familie kämpfen. Doch die Einsicht kommt zu spät, Diana ist besessen von Leon und der Vorstellung, für immer mit ihm zusammenzusein. Sie stellt Leon ein Ultimatum: entweder ein Leben mit ihr - oder ein Leben in der Hölle.

