Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 54: Wo ist Lilia?
23 Min.Ab 12
Ellen Borger erlebt das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: Ihr Kind verschwindet spurlos. Die 30-Jährige hat sofort Lilias Vater Cem als Entführer der Seibenjährigen in Verdacht. Offenbar will er Lilia in sein Heimatland verschleppen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1