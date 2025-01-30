Die Liebe hat einen langen AtemJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 63: Die Liebe hat einen langen Atem
22 Min.Ab 12
Der 34-jährige Tobias Bader hat von Frauen endgültig die Nase voll. Seit der Trennung von seiner Ex kümmert er sich alleine um den gemeinsamen 6-jährigen Sohn. Doch dann begegnet er seiner Jugendliebe Mara - und engagiert sie vom Fleck weg als Babysitter für den kleinen Louis. Dabei flammen auch die alten Gefühle wieder auf - doch Tobias könnte sich die Finger verbrennen. Denn Mara hat ein heißes, schmutziges Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1