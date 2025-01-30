Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 81
Folge 81: Trau Dich

23 Min.Ab 12

Die 31-jährige Hochzeitskleid-Verkäuferin Ariane Albert hat zwei Hochzeiten platzen lassen. Doch nun, beim dritten Anlauf, soll alles besser werden. In ihrem Verlobten Ben Brehm glaubt sie den Mann für's Leben gefunden zu haben. Doch je näher die Hochzeit rückt, desto größer werden ihre Zweifel. Als mit Mitarbeiter Mario Forster ein selbsterklärter Heiratsgegner in ihr Leben tritt, der diese Zweifel bestärkt, steht Ariane vor dem nächsten inneren Zwiespalt ...

