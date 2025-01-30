Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 82: Zerbrochener Traum
23 Min.Ab 12
Wie viel Lebensqualität hat man noch, wenn man nicht mal allein zum Bäcker gehen kann, ohne Gefahr zu laufen, plötzlich umzukippen? Die 24-jährige Susanne Holst ist Epileptikerin, und die Nervenkrankheit bremst ihr gesamtes Berufs- und Privatleben aus. Dann trifft die ehemalige Kindergärtnerin ihre Jugendliebe Oliver wieder. Mit einem Mal scheint ihr Leben wieder einen Sinn zu haben - bis Susanne erfährt, dass Oliver ein Drogendealer ist.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
