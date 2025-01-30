Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 95: Ich weiß, was Du getan hast
23 Min.Ab 12
Arnie Angerbauer hat das perfekte Leben. Glücklich verheiratet mit seiner Traumfrau, ein gemeinsamer Sohn, Reihenhaus mit Garten, toller Job und angenehme Kollegen. Nebenher engagiert sich der 29-Jährige bei der freiwilligen Feuerwehr. Genau das wird ihm zum Verhängnis. Bei einem Feuerwehreinsatz rettet Arnie die 18-jährige Mathilda, die daraufhin Feuer und Flamme für den hübschen Feuerwehrmann ist. Für Arnie nur eine Teenie-Spinnerei, doch Mathilda will mehr und erpresst Arnie.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1