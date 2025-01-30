Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Die Braut aus dem Osten
23 Min.Ab 12
Mit dem Mauerfall 1989 sollte die Trennung zwischen "Ossis" und "Wessis" Geschichte sein - und damit eigentlich auch die Vorurteile. Doch auch nach 24 Jahren deutscher Einheit leben Klischees weiter. Das bekommt die 26-jährige Doreen am eigenen Leibe zu spüren. Kurz vor ihrer Hochzeit sollen sich ihre Eltern aus dem Osten und die Schwiegereltern aus dem Westen endlich kennenlernen. Doch es kommt zum Eklat - mit fatalen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1