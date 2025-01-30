Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Rache ist süß
23 Min.Ab 12
Nach sieben Jahren Beziehung einfach so abserviert, via Anrufbeantworter - der 29-jährigen Floristin Ellie Schubert zieht es den Boden unter den Füßen weg. Doch sie will nicht kampflos aufgeben! Als sie ihren Ex Frank heimlich mit seiner neuen Freundin Caro beobachtet, trifft sie auf Paul, den Verflossenen von Caro. Die beiden Betrogenen schmieden gemeinsam einen Racheplan, nicht ahnend, dass genau der sie einander näher bringen soll ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1