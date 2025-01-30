Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Weißt Du noch?
23 Min.Ab 12
Seit einer Ewigkeit ist Kellnerin Vicky (28) unglücklich in den gutaussehenden Unternehmensberater Marc verliebt. Doch Marc ist fest mit Model Isabel zusammen. Vicky rechnet sich keine großen Chance aus - bis sich das Paar eines Tages live im Café trennt, Marc wütend davonrennt und plötzlich von einem Unbekannten niedergeschlagen wird. Er verliert sein Gedächtnis. Als der 32-Jährige aus seiner Ohnmacht erwacht, erwartet ihn seine neue Freundin - Vicky.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1