Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Junge, der nicht reden wolte

SAT.1Staffel 8Folge 107
Der Junge, der nicht reden wolte

Der Junge, der nicht reden wolteJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 107: Der Junge, der nicht reden wolte

22 Min.Ab 12

Mario Kleinert (36) ist Kriminalhauptkommissar und schwierige Fälle gewöhnt. Normalerweise lässt der 36-Jährige nichts an sich ran. Doch als er zu einem Mordfall gerufen wird, passiert genau das. Eine junge Mutter wurde in ihrer Wohnung überfallen und ermordet. Einziger Zeuge: ihr zehnjähriger Sohn. Zwischen dem Kommissar und dem Jungen entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Dann hat Linus eine Bitte, die den sonst so starken Kommissar völlig aus der Bahn werfen soll.

