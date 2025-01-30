Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Babyalarm

SAT.1Staffel 8Folge 127
Folge 127: Babyalarm

23 Min.Ab 12

Karriere, Kind und Kegel? Karriere - ja. Aber für Kinder fühlt sich die 30 jährige Sina noch viel zu jung. Allerdings ist ihr Freund Jakob da ganz anderer Meinung. Sein sehnlichster Wunsch: ein gemeinsames Baby - jetzt gleich. Zunehmend fühlt sich Sina unter Druck gesetzt, erfindet Notlügen - bis sich Jakob gezwungen fühlt, seinem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen: er entwickelt einen fiesen Plan?

