Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 141
Folge 141: Der perfekte Partner

22 Min.Ab 12

Julia Kleist (33) steht unter Schock! Sie erwischt ihren Mann in flagranti mit einer Mitarbeiterin ihrer gemeinsamen Firma und steht auf einmal vor dem Nichts: Mann weg, Job weg, Sicherheit weg. Da Julia ihrem Sohn Tristan (10) ein besseres Leben bieten möchte als sie es früher hatte, will sie sofort einen neuen Mann kennenlernen, der für sie beide sorgen kann. Der Agenturchef Max Meyenkamp (34) scheint dafür der perfekte Kandidat zu sein - glaubt Julia zumindest.

