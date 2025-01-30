Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 146: Schwer zu vermitteln
23 Min.Ab 12
Für ihre Kinder wünscht sich Unternehmerin Elfi Diercks (58) nur das Allerbeste. Doch dann findet sie etwas über die Partner ihrer Kinder Martha und Roger heraus, dass deren Glück zerstören könnte. Aber bevor Elfi ihre Kinder warnen kann, platzt Martha mit einer Neuigkeit heraus: Sie ist schwanger! Elfi muss sich entscheiden: Kann sie ihren Kindern die grausame Wahrheit vorenthalten? Oder nimmt sie in Kauf, deren Glück zu zerstören?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1