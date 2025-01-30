Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 18
23 Min.Ab 12

Geld, Luxus und Frauen im Überfluss - das ist der Traum eines jeden Rappers. Doch als Rapper von der Straße hat man auf dem Weg dorthin oft die Justiz im Nacken. So auch bei dem 25-jährigen Johann Weber alias John Webber, der kurz vor dem Durchbruch steht. Seine letzte Chance, um sich vor dem Knast zu retten: 180 Sozialstunden in einem Hausaufgabenprojekt. Zu allem Überfluss wird dieses Projekt von der gleichaltrigen Paula geleitet, die noch eine Rechnung mit ihm offen hat.

