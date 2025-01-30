Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die bittere Wahrheit

SAT.1Staffel 8Folge 47
Die bittere Wahrheit

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 47: Die bittere Wahrheit

22 Min.Ab 12

Doppelt betrogen! Die perfekte Fassade von Markus Planks Leben bricht zusammen: Seine Frau hatte eine Affäre und ist von dem anderen Mann schwanger. Doch ausgerechnet in seinem schwärzesten Moment trifft er auf Menschen, die ihm zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und der 34-Jährige muss sich entscheiden: Lebt er weiter eine Lüge oder wagt er den Neuanfang?

