Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Der amerikanische Traum
23 Min.Ab 12
Der 38-jährige Timo Grawe hat einen großen Traum: Er will nach Amerika auswandern und dort einen Handel mit Straßenkreuzern aufmachen. Dafür will er Freunde und Familie zurücklassen. Erst eine Begegnung mit der 16-jährigen Ausreißerin Nina stellt seine Pläne völlig auf den Kopf. Sie macht ihm klar, wie wichtig Familie ist und was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Wird Timo sich für seine Familie und gegen seinen Traum entscheiden?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1