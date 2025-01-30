Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 75
Folge 75: Knastgeflüster

23 Min.Ab 12

Seit zwei Jahren sucht die alleinerziehende Mutter Anne Fuchs (35) einen liebevollen Mann. In ihrer Verzweiflung antwortet sie auf die Kontaktanzeige des Häftlings Udo Kretschmer (39). Aus ihrem anfänglichem "Knastgeflüster" entsteht Liebe. Zum Entsetzen von Zoe (16), Annes Tochter. Sie befürchtet, dass Udo ihre Mutter nur ausnutzen will. Als es bei einem gemeinsamen Gefängnisbesuch auch noch zu einem Übergriff auf Zoé kommt, steht Anne plötzlich zwischen den Fronten ...

