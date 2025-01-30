Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Noch ein Coffee to go
23 Min.Ab 12
Cupcakes, Glückskekse und der Traummann - eigentlich läuft im Leben von Finja Schneider alles super, bis ihr Dauerfreund Jens ihr einen Heiratsantrag macht. Doch Finja hat ein kleines Geheimnis: Sie ist schon längst mit ihrer Jugendliebe Ole verheiratet. Um einer Antwort zu entkommen, flieht sie auf Oles Bauernhof. Dabei werden ihre alten Gefühle geweckt und sie muss sich entscheiden: alt versus neu.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1