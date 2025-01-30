Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Abtreibung wider Willen

SAT.1Staffel 8Folge 91
Abtreibung wider Willen

Abtreibung wider WillenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 91: Abtreibung wider Willen

23 Min.Ab 12

Moral oder Liebe? Jungunternehmer Daniel Bals muss sich entscheiden: Siegt die Vernunft und bleibt er bei seiner an Brustkrebs erkrankten Frau Natascha, oder folgt er seinem Herzen und beginnt ein neues Leben mit Laura, die ein Kind von ihm erwartet? Als Daniel seine Entscheidung getroffen hat, ist es fast zu spät - denn die luxusliebende, intrigante Natascha hat bereits folgenschwere Vorkehrungen getroffen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen