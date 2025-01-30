Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 99: Es geschah am hellichten Tag
23 Min.Ab 12
Ausgerechnet in einem schwer verletzten Patienten glaubt die Assistenzärztin Daniela Sommer ihren Vergewaltiger wieder zu erkennen. Dabei hatte die 35-Jährige ihren Alptraum nach Jahren der Therapie gerade erst überwunden und war endlich bereit für eine Ehe mit ihrem Freund Alexander. Auf der Suche nach der Wahrheit setzt die Medizinerin nicht nur ihre Beziehung aufs Spiel, sondern muss sich auch fragen, ob sie wirklich bereit ist, jedes Menschenleben zu retten.
