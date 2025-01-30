Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Landei und der Lackaffe

SAT.1Staffel 9Folge 14
Das Landei und der Lackaffe

Das Landei und der LackaffeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Das Landei und der Lackaffe

23 Min.Ab 12

Gleich beim ersten Aufeinandertreffen von Charlotte Wiemer und Linus Hofer fliegen die Fetzen. Kurz darauf erleidet Linus einen Sturz und findet sich ohne Gedächtnis auf dem Hof von Charlotte wieder. Ihre Schwester sieht in Linus die rettende Hand, die der Hof dringend nötig hat. Die Schwestern gaukeln ihm vor, er sei ein Helfer auf dem Hof. Doch für Charlotte wendet sich das Blatt, als sie beginnt, ihr Herz an den Stadt-Schnösel zu verlieren ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen