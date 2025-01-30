Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Schreibaby

SAT.1Staffel 9Folge 21
Das Schreibaby

Das SchreibabyJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Das Schreibaby

22 Min.Ab 12

Das Familienglück der Erdals sceint perfekt. Kurz nach der Einschulung der kleinen Lara (7) bekommt die Familie wieder Zuwachs. Baby Lukas wird geboren. Doch das Baby verlangt den Eltern mehr ab, als sie es sich hätten vorstellen können. Lukas ist ein Schreibaby. Die junge Mutter ist restlos überfordert, will jedoch keine Hilfe annehmen. Als sie in einem Moment der Erschöpfung einnickt, muss sie beim Aufwachen mit Schrecken feststellen, dass Lukas spurlos verschwunden ist ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen