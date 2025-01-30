Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 24: Finger am Abzug
23 Min.Ab 12
Der 21-jährige Max Basler will eigentlich etwas aus seinem Leben machen. Aber dass das so schwer ist, hätte er nicht gedacht. Viel leichter ist es, die Schule zu schwänzen und mit seinem Kumpel Tim abzuhängen. So geht er durchs Leben, bis das Schicksal ihn vor die härteste Prüfung überhaupt stellt ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
